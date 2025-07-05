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Механика

Teleclub
Карьерная улица, 16

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от 3500₽ до 20000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Фестиваль электронной музыки, где реальность разменивается на биты, а кибернетические звуки наполняют ночное небо. Приходи погрузиться в мир, наполненный ярким неоном и завораживающими ритмами, заставляющий забыть о реальности и перенестись в параллельную вселенную. 3 иностранных хедлайнера, 100 диджеев со всей России на 6 мультиформатных танцполах под открытым небом. 12 часов танцев и музыки нон стоп. Фуд-корты, бары, чилл-аут зона с кальянами, интерактивы. Как всегда самое масштабное мультимедийное и лазерное шоу, огненные пушки и многое другое. Приготовься к погружению в мелодии, что пробуждают чувства и вызывают эмоции. Исследуй интерактивные арт-инсталляции, окунись в виртуальные миры и стань частью кибернетического сообщества.

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