Фестиваль электронной музыки, где реальность разменивается на биты, а кибернетические звуки наполняют ночное небо. Приходи погрузиться в мир, наполненный ярким неоном и завораживающими ритмами, заставляющий забыть о реальности и перенестись в параллельную вселенную. 3 иностранных хедлайнера, 100 диджеев со всей России на 6 мультиформатных танцполах под открытым небом. 12 часов танцев и музыки нон стоп. Фуд-корты, бары, чилл-аут зона с кальянами, интерактивы. Как всегда самое масштабное мультимедийное и лазерное шоу, огненные пушки и многое другое. Приготовься к погружению в мелодии, что пробуждают чувства и вызывают эмоции. Исследуй интерактивные арт-инсталляции, окунись в виртуальные миры и стань частью кибернетического сообщества.