Медитативная художественная практика «Живопись Укиё-э/Картины плывущего мира»
проспект Ленина, 48
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
«Плыть по течению… Наслаждаться вином, женщинами и песнями, луной, снегом… Это и есть плывущий мир» (Асаи Рёй/1661). Философия японской живописи Укиё-э, основываясь на глубоких буддийских концепциях и проявляясь через земные темы, стала зеркалом жизни городского населения Японии. Укиё стало символизировать как непостоянство, признание эфемерности всего сущего, так и призыв к жизни «здесь и сейчас» – наслаждению каждым мимолётным мгновением, не позволяя заботам омрачать радость. Класс искусств MIRvOIR приглашает на занятие, где обсудят трансформацию буддийской концепции непостоянства в философию удовольствия японской культуры. Расскажут, как гравюры Кацусики Хокусая показывают константу в изменчивом мире. Итогом практики станет твоё собственное произведение по канонам японской графики периода Эдо акварелью и тушью. Подробности и запись: https://t.me/azermari
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