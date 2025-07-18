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Медитативная художественная практика «Живопись Укиё-э/Картины плывущего мира»

проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

«Плыть по течению… Наслаждаться вином, женщинами и песнями, луной, снегом… Это и есть плывущий мир» (Асаи Рёй/1661). Философия японской живописи Укиё-э, основываясь на глубоких буддийских концепциях и проявляясь через земные темы, стала зеркалом жизни городского населения Японии. Укиё стало символизировать как непостоянство, признание эфемерности всего сущего, так и призыв к жизни «здесь и сейчас» – наслаждению каждым мимолётным мгновением, не позволяя заботам омрачать радость. Класс искусств MIRvOIR приглашает на занятие, где обсудят трансформацию буддийской концепции непостоянства в философию удовольствия японской культуры. Расскажут, как гравюры Кацусики Хокусая показывают константу в изменчивом мире. Итогом практики станет твоё собственное произведение по канонам японской графики периода Эдо акварелью и тушью. Подробности и запись: https://t.me/azermari

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