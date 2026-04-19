Образная система в произведениях Валерия Чтака складывается из символов, отсылок к литературе, философии, истории искусств и музыкальной культуре. На медиации поговоришь о визуальном языке художника и попытаешься найти связи между этой системой и реальным миром. А тезис Йозефа Бойса «каждый человек — художник», которого придерживался Чтак, станет для участников отправной точкой. Медиация — форма разговора о выставке, предполагающая активное участие посетителя. Медиаторами, то есть посредниками между художником и зрителем, станут сотрудники Арт-галереи.