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Медиация по выставке «Валерий Чтак. Андеграунд на втором этаже»

Президентский центр Бориса Ельцина
ул. Бориса Ельцина, д. 3, Арт-галерея Ельцин Центра, 3 этаж

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Образная система в произведениях Валерия Чтака складывается из символов, отсылок к литературе, философии, истории искусств и музыкальной культуре. На медиации поговоришь о визуальном языке художника и попытаешься найти связи между этой системой и реальным миром. А тезис Йозефа Бойса «каждый человек — художник», которого придерживался Чтак, станет для участников отправной точкой. Медиация — форма разговора о выставке, предполагающая активное участие посетителя. Медиаторами, то есть посредниками между художником и зрителем, станут сотрудники Арт-галереи.

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