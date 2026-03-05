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Медиация по выставке «Узелки моей жизни»
ул. Бориса Ельцина, д. 3, Холл кинозала, 1 этаж
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Выставка посвящена «маленькой» памяти: запахам, голосам, вещам и историям, которые обычно остаются внутри семьи, а личные архивы участниц становятся основой для художественных образов и вывода частных воспоминаний в публичное пространство. На медиациях попробуешь «развязать» эти узелки, обсудить хрупкость прошлого и силу воспоминаний. Некоторые медиации проведут сами участницы проекта. Медиация — форма открытого разговора о выставке, предполагающая активное участие посетителя; посредником между художником и зрителем становится медиатор, который помогает внимательнее всмотреться в работы и сформулировать собственное отношение к увиденному.
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