Mean Girls Party
Черкасская улица, 12
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 2600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Готовь розовый наряд, ведь Свобода собирает всех дрянных (и не очень) девчонок на скандальную тусовку – Mean Girls Party. Здесь будут править красота, хаос и бесконечный фан. Банда топовых диджеев, Сладкая вата, Фотозона для самых горячих кадров, Бирпонг, Бьюти-зона с блестящими тату, Розовый приветственный напиток первым 50-ти гостям и многое другое. Дресс-код: По средам (и в этот вечер) надевай розовое! Но если хочешь устроить свой стильный бунт – тебя поймут. Так что зови свиту, надевай лучший лук и приходи блистать. Здесь информация о том, как можно попасть на вечеринку бесплатно: https://vk.com/wall-229607960_1
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