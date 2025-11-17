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«Майкл и его «джорданы» + паблик-ток «Уличная мода и культурный капитал»

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ фильма из программы Beat Weekend про то, как Майкл Джордан стал бизнес-империей: история гениальной спортивной, маркетинговой и культурной авантюры. После показа на паблик-токе спикеры обсудят, как спортивная линейка Nike превратилась в глобальный культурный код благодаря сотрудничеству с Майклом Джорданом. Поговоришь о том, почему Air Jordan стали символом статуса и способом самопрезентации для целых поколений, как уличная мода превратилась в язык культурного капитала и каким образом кроссовки сегодня определяют иерархию в медиа, музыке и городской культуре. Паблик-ток поможет взглянуть на историю Джордана не только как на спортивный успех, но и как на блестящий маркетинговый кейс, сформировавший современную индустрию стритвира и переосмысливший силу личного бренда. Спикеры: • Динара Гарипова — креативный продюсер и fashion-стилист. Сооснователь тг-канала «Вход с Хохрякова». • Сергей Сивопляс — руководитель фестиваля «Гиккон», преподаватель УрФУ и подкастер. • Инга Орлова — представитель магазина кроссовок и спортивных товаров «Point». Модератор: • Полина Дубичева — ведущий бренд-менеджер Ельцин Центра и сооснователь медиа ПИЧ.

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