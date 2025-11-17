Показ фильма из программы Beat Weekend про то, как Майкл Джордан стал бизнес-империей: история гениальной спортивной, маркетинговой и культурной авантюры. После показа на паблик-токе спикеры обсудят, как спортивная линейка Nike превратилась в глобальный культурный код благодаря сотрудничеству с Майклом Джорданом. Поговоришь о том, почему Air Jordan стали символом статуса и способом самопрезентации для целых поколений, как уличная мода превратилась в язык культурного капитала и каким образом кроссовки сегодня определяют иерархию в медиа, музыке и городской культуре. Паблик-ток поможет взглянуть на историю Джордана не только как на спортивный успех, но и как на блестящий маркетинговый кейс, сформировавший современную индустрию стритвира и переосмысливший силу личного бренда. Спикеры: • Динара Гарипова — креативный продюсер и fashion-стилист. Сооснователь тг-канала «Вход с Хохрякова». • Сергей Сивопляс — руководитель фестиваля «Гиккон», преподаватель УрФУ и подкастер. • Инга Орлова — представитель магазина кроссовок и спортивных товаров «Point». Модератор: • Полина Дубичева — ведущий бренд-менеджер Ельцин Центра и сооснователь медиа ПИЧ.