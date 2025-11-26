Образ рабочего в творчестве Владимира Маяковского многогранен и сложен. С одной стороны, поэт воображает рабочего центральной фигурой нового времени, созидателем, преобразующим действительность, он вдохновляется ими. С другой — он не идеализирует их, в его произведениях проскакивает и реализм вместе с пьянством, дисциплиной и другими темными сторонами рабочей заводской жизни. Непосредственное влияние на формирование этого подхода поэта — рупора и вдохновителя рабочего класса — оказала поездка Маяковского в Свердловск в 1928 году. Спектакль воссоздает картину этого приезда, исследует феномен отношений поэта и рабочих и наоборот, мечты и цели, встречи коллективного бессознательного и отдельно взятые истории из жизни рабочих Свердловска. В основе оригинального сценария лежит идея неслучившегося свидания. Через сюжетное допущение рассматривается не только сам факт визита Маяковского в город, но и то, что мэтра, вероятно, ждали и другие коллективы заводов, а не только тот, куда он приехал.