На мастер-классе участники создадут собственный трафарет с элементами ар-деко, научатся наносить трафарет на любой холст и украсят характерными образами стиля личные вещи. Трафарет — это древняя техника ручной печати. Изображение наносится на бумагу через печатную форму с вырезанным в ней силуэтом. Мастер-класс проведет Погадаева Олеся — руководитель текстильной мастерской музея дизайна «Основа», сокуратор выставки «Эрте. Человек-эпоха».