Мастер-класс по созданию трафарета
Верх-Исетский бульвар, 15/4
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе участники создадут собственный трафарет с элементами ар-деко, научатся наносить трафарет на любой холст и украсят характерными образами стиля личные вещи. Трафарет — это древняя техника ручной печати. Изображение наносится на бумагу через печатную форму с вырезанным в ней силуэтом. Мастер-класс проведет Погадаева Олеся — руководитель текстильной мастерской музея дизайна «Основа», сокуратор выставки «Эрте. Человек-эпоха».
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