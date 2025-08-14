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Мастер-класс по созданию трафарета

Синара Центр
Верх-Исетский бульвар, 15/4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе участники создадут собственный трафарет с элементами ар-деко, научатся наносить трафарет на любой холст и украсят характерными образами стиля личные вещи. Трафарет — это древняя техника ручной печати. Изображение наносится на бумагу через печатную форму с вырезанным в ней силуэтом. Мастер-класс проведет Погадаева Олеся — руководитель текстильной мастерской музея дизайна «Основа», сокуратор выставки «Эрте. Человек-эпоха».

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