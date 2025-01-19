Создать своими руками крем - это новинка среди мастер-классов. Для тебя подготовят основу из натуральных масел, которая увлажняет, питает и ухаживает за кожей рук. В нее ты добавишь аромат: из большой коллекции или создашь свой, уникальный. Готовый крем-парфюм поместишь в стильный тюбик (цвет и этикетка на выбор). Стоимость 1900р или по 1700р при записи вдвоем. Мастер-класс проходит в группе по расписанию: 19.01 (вск) с 13.00, 25.01 (сб) с 15.00, 26.01 (вск) с 13.00, 1.02 (сб) с 13.00, 2.02 (вск) с 13.00, 8.02 (сб) с 13.00, 09.02(вск) с 13.00, 15.02 ( сб) с 13.00, 16.02 ( вск) с 13.00, 22.02 ( сб) с 15.00, 23.02 ( вск) с 13.00. Регистрация в telegram/ WhatsApp 89235171605