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Мастер-класс по созданию ароматических свечей

Студия LA_ART, Луначарского, 31

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Завершение:

от 1900₽ до 2400₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Хочешь провести День Святого Валентина уютно и душевно? Вряд ли найдётся более уютный элемент домашнего декора, чем свечи! На мастер-классе ты создашь собственную уникальную свечу с неповторимым ароматом. Мастер-класс состоит из двух частей: -небольшая теория о том, что необходимо для создания своей свечи, также секреты правильного использования, чтобы свеча радовала тебя своим ароматом дольше; -практическая часть, где каждый участник зальет свою свечу 200мл из натурального воска. Все компоненты можно выбрать: подсвечник, цвет крышки, этикетку и самое главное - аромат. Можно выбрать ароматическое масло премиального качества из коллекции или создать свой аромат. Также будет установлен деревянный фитиль, чтобы свеча уютно потрескивала при горении. Все необходимо предоставляется. Время проведения. Индивидуальные МК: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00 В группе в студии: 19.30-20.30 Регистрация в telegram/ WhatsApp 89235171605 Стоимость указана за участника.

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