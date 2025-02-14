Хочешь провести День Святого Валентина уютно и душевно? Вряд ли найдётся более уютный элемент домашнего декора, чем свечи! На мастер-классе ты создашь собственную уникальную свечу с неповторимым ароматом. Мастер-класс состоит из двух частей: -небольшая теория о том, что необходимо для создания своей свечи, также секреты правильного использования, чтобы свеча радовала тебя своим ароматом дольше; -практическая часть, где каждый участник зальет свою свечу 200мл из натурального воска. Все компоненты можно выбрать: подсвечник, цвет крышки, этикетку и самое главное - аромат. Можно выбрать ароматическое масло премиального качества из коллекции или создать свой аромат. Также будет установлен деревянный фитиль, чтобы свеча уютно потрескивала при горении. Все необходимо предоставляется. Время проведения. Индивидуальные МК: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00 В группе в студии: 19.30-20.30 Регистрация в telegram/ WhatsApp 89235171605 Стоимость указана за участника.