Научишься создавать предметную фотографию для бизнеса и проектов вместе с Мариной Гранкиной. Марина Гранкина — опытная фотографка, специализирующийся на предметной съемке. Снимает для проектов «Золотое яблоко» и «Газпром». На мастер-классе ты узнаешь: – Как правильно работать со светом и композицией; – Как настроить камеру и снять красиво; – Как и где брать идеи для фотографий; Опыт не важен, камера или телефон тоже!