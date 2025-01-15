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Мастер-класс по предметной фотографии

Центр города
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Научишься создавать предметную фотографию для бизнеса и проектов вместе с Мариной Гранкиной. Марина Гранкина — опытная фотографка, специализирующийся на предметной съемке. Снимает для проектов «Золотое яблоко» и «Газпром». На мастер-классе ты узнаешь: – Как правильно работать со светом и композицией; – Как настроить камеру и снять красиво; – Как и где брать идеи для фотографий; Опыт не важен, камера или телефон тоже!

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