Карманный дачный домик из детства на столе? А может, воплощенная мечта о домике на берегу моря в миниатюре? Или имбирно-пряничный домик из сказки? Художница Ксень зовёт тебя на мастер-класс по объемным домишками из бумаги. Будешь собирать небольшие бумажные домики из развёртки. Развёртки будут одинаковые, а вот результат — разным! Пофантазируешь и задекорируешь шаблон по-своему. Организаторы приготовят все нужные материалы, а заодно — идеи для декора: окон, дверей, горшочков с цветами. А после соберут из деталей целый дом и даже небольшой городок из работ участников.