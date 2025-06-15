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Мастер-класс по объёмным домикам из бумаги

Буквально
3 этаж, проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Карманный дачный домик из детства на столе? А может, воплощенная мечта о домике на берегу моря в миниатюре? Или имбирно-пряничный домик из сказки? Художница Ксень зовёт тебя на мастер-класс по объемным домишками из бумаги. Будешь собирать небольшие бумажные домики из развёртки. Развёртки будут одинаковые, а вот результат — разным! Пофантазируешь и задекорируешь шаблон по-своему. Организаторы приготовят все нужные материалы, а заодно — идеи для декора: окон, дверей, горшочков с цветами. А после соберут из деталей целый дом и даже небольшой городок из работ участников.

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