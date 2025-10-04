Линогравюра — это техника высокой печати, в которой изображение создаётся с помощью резьбы по линолеуму или полимерно-пластическим материалам и отпечатывается на листе бумаги, ткани, дереве и прочих поверхностях. Опираясь на работы художников, выполненных в различных техниках, создашь работы в технике линогравюры. Адаптируешь оттиски под личное восприятие и чувствование, используя дополнительные средства визуальной выразительности, такие как: печать на тонированной бумаге, коллаж, аппликация, ручная графика. На мастер-классе участники: — Научаться правильно и безопасно работать штихелем (инструментом для резки линолеума); — Узнают особенности создания эскизов для линогравюры; — Создадут собственную печатную матрицу, которую заберёте с собой; — Потренируется в подборе цветовых сочетаний и композиции; — Отработают навыки печати авторских оттисков; — Получат советы как повторить этот процесс дома. — Создадут уникальное произведение искусства и почувствуют себя художником.