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Мастер-класс по линогравюре в рамках выставки «Вне системы координат»

Синара Центр
Верх-Исетский бульвар, 15/4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 14+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Линогравюра — это техника высокой печати, в которой изображение создаётся с помощью резьбы по линолеуму или полимерно-пластическим материалам и отпечатывается на листе бумаги, ткани, дереве и прочих поверхностях. Опираясь на работы художников, выполненных в различных техниках, создашь работы в технике линогравюры. Адаптируешь оттиски под личное восприятие и чувствование, используя дополнительные средства визуальной выразительности, такие как: печать на тонированной бумаге, коллаж, аппликация, ручная графика. На мастер-классе участники: — Научаться правильно и безопасно работать штихелем (инструментом для резки линолеума); — Узнают особенности создания эскизов для линогравюры; — Создадут собственную печатную матрицу, которую заберёте с собой; — Потренируется в подборе цветовых сочетаний и композиции; — Отработают навыки печати авторских оттисков; — Получат советы как повторить этот процесс дома. — Создадут уникальное произведение искусства и почувствуют себя художником.

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