Мастер-класс по лепке из глины
проспект Ленина, 50
Начало:
Завершение:
1600₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Новый год, с нового листа. А это значит, что есть повод и возможность попробовать что-то новое, например новое хобби. Мастер-класс пройдет под чутким руководством профессионалки Жени. Она покажет как твои идеи и фантазии воплотить в жизнь и сделать миску или кружку мечты. Опыт может быть любым. Срок изготовления изделия — 4 недели.
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