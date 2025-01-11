ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Мастер-класс по лепке из глины

Центр города
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Новый год, с нового листа. А это значит, что есть повод и возможность попробовать что-то новое, например новое хобби. Мастер-класс пройдет под чутким руководством профессионалки Жени. Она покажет как твои идеи и фантазии воплотить в жизнь и сделать миску или кружку мечты. Опыт может быть любым. Срок изготовления изделия — 4 недели.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста