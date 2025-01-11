Новый год, с нового листа. А это значит, что есть повод и возможность попробовать что-то новое, например новое хобби. Мастер-класс пройдет под чутким руководством профессионалки Жени. Она покажет как твои идеи и фантазии воплотить в жизнь и сделать миску или кружку мечты. Опыт может быть любым. Срок изготовления изделия — 4 недели.