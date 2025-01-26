Создашь собственные значки, в основе которых будут фрагменты страниц из журналов. По итогу мастер-класса у каждого участника получатся несколько уникальных значков. Курировать процесс будет коллажистка Розария Шизлер. Она расскажет про основные стили коллажей и универсальные приёмы композиции, после чего поможет из маленькой круглой бумажки сделать неповторимый аксессуар. В стоимость входят все необходимые материалы, но можно принести с собой памятные журналы или фотографии, чтобы сделать значок более эмоционально значимым.