Мастер-класс по коллажным значкам
проспект Ленина, 50
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Создашь собственные значки, в основе которых будут фрагменты страниц из журналов. По итогу мастер-класса у каждого участника получатся несколько уникальных значков. Курировать процесс будет коллажистка Розария Шизлер. Она расскажет про основные стили коллажей и универсальные приёмы композиции, после чего поможет из маленькой круглой бумажки сделать неповторимый аксессуар. В стоимость входят все необходимые материалы, но можно принести с собой памятные журналы или фотографии, чтобы сделать значок более эмоционально значимым.
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