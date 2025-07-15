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Мастер-класс «Макраме»

Встречи
улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

от 2400₽ до 3600₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Это будет не просто мастер-класс. Это будет уютная встреча с самой собой. Это возможность вплести летнее настроение в каждый узелочек своего аксессуара. На выбор: • Сетка для бутылки воды/ вина — 2400р. • Платок — 2600р. • Чехол для телефона — 2600р. • Мини-авоська с мешочком / сумочка — 3000р. • Большая авоська с мешочком/ клатч — 3200р. • Ловец снов — 3200р. • Платье-сетка — 3600р. Прийти можно, начиная с 17.00 в удобное время.

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