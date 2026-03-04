Гуаша — название одновременно и техники массажа, и приспособления для его выполнения. С китайского слово переводится как «убрать всё плохое». Для массажа лица не обязательно идти к специалисту, в отличии от спины, о лице можно позаботится самостоятельно. А вот научиться лучше под чутким руководством мастера, нежели на онлайн-платформах. Евгения обучит упражнениям на коррекцию овала лица, на восстановление «угла молодости» и сгонке лишней жидкости. Непосредственно на встрече будешь оттачивать угол, траекторию и степень нажатия. Поговоришь о физиологии отеков и о правильной работе мышц лица, о косметике и о чудо-средствах. В качестве бонуса разберёшь техники для самостоятельного снятия зажимов и боли с области шеи и плеч. Важно: — Перед посещением встречи нужно обзавестись специальным скребком для массажа, валик вообще не нужен. — На встречу приходи в майке с открытой шеей и без макияжа, в частности без тональной основы. —Массажу все возрасты покорны, можно прийти на класс в возрасте от 18 лет до бесконечности.