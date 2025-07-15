Дизайнер, которого никто и никогда не видел. Вместо логотипа — чёрная этикетка с четырьмя стежками. На фотографии с командой — пустой белый стул. Он выбрал анонимность, изменил мир моды и исчез навсегда Что тебя ждёт на леции: — Разберёшься, что такое интеллектуальная мода; — Узнаешь, кто и зачем придумал закрывать лица моделей; — Посмотришь на свитер из армейских носков, платье из шёлковых платков и жилет из разбитых блюдцев; — Найдёшь связь с бельгийским искусством и культурой; — Увидишь перфоманс с участием платьев из плесени; А в конце узнаешь ответ на вопрос: куда исчез Маржела, и что происходит с его модным домом сейчас. Лектор — Ирина Святская, историк моды. Внимание, билет оплачивается на месте, нужно предварительно зарегистрироваться на мероприятие.