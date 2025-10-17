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Марк Шагал: «Беседа о чуде»

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

В истории искусства XX века немногие художники смогли создать столь самобытный и узнаваемый мир, как Марк Шагал. Деревянные домики, улочки,  скрипачи, влюбленные, торговцы — стали основой его персональной мифологии. Эти воспоминания, пропитанные ностальгией и теплотой, Шагал переплавлял в универсальные символы любви, дома, веры и человеческой судьбы. Художник брал реальность своего детства и возводил её в ранг вневременного, сказочного бытия. Парящие люди, яркие цвета и необычные сочетания в работах Марка Шагала создают ощущение волшебства и отражают восприятие мира как волшебной сказки, постоянное ожидание чего-то удивительного. На занятии участники поделятся своими историями о чуде, обсудят волшебство в искусстве наива и создадут свой символ сказки в миниатюре на холсте акрилом. Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.

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