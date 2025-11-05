Магнитные закладки своими руками
проспект Ленина, 50
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс с художницей Ксень. В жизни главное — не потеряться, а тем более это касается книг. Поэтому организаторы так уважают книжные закладки, куда без них, вообще. Один из хитов продаж в этой категории — магнитные закладки с котиками, панельными домами и разными фэнтези-персонажами от художницы Ксень. Получить тайное знание о том, как они появляются на свет, можно на мастер-классе. И не просто получить знание, а самостоятельно сделать такую закладку. Кстати, если ты хочешь, чтобы на закладке было изображено что-то специальное — тема или образ — ты можешь написать комментарий под этим постом (https://t.me/bookvalno_bookshop/2665), и Ксень подготовит всё для твоего индивидуального книжного дружочка.
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