Поговоришь о звезде поэтической сцены Свердловска/Екатеринбурга Борисе Рыжем. Но что не менее важно - не только о нем. Ещё о Тягунове, Никулиной, Касимове, Крутеевой. Что будет на прогулке? -Точки притяжения поэтических группировок 90х. -Нехорошая квартирка Екатеринбурга. -Длинная история Дома на ветру и поэтессы Майи Никулиной. -Невидимые поэты и художники. -Роковые смерти поэтов после конкурса похоронного бюро. -Поэт - иноагент. Минимум наукообразного искусствоведения, только чистое удовольствие. Важно: пожалуйста, возьми с собой наушники для своего смартфона. Оплата на месте, предварительная регистрация обязательна.