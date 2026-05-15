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Любовь на продажу: человек как продукт потребления

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Лекция-дискуссия/художественная практика. Психоаналитик Эрих Фромм в своей знаковой работе «Искусство любить» поставил пугающий диагноз современному обществу. Он заметил, что человек перестал воспринимать любовь как «искусство», требующее усилий и превратил её в объект потребления. Люди выбирают партнеров, оценивая их «функционал» и «ликвидность». Рыночный характер в такой системе ценностей приводит к тому, что человек воспринимает себя не как личность, а как товар, выставленный на продажу. Самооценка зависит от того, насколько успешно ты «продаёшь» себя на рынке знакомств и социальных статусов. Класс искусств MIRvOIR приглашает к дискуссии, где участники обсудят, как выйти из потребительской ловушки. Исследование и демонстрацию данной темы можно выразить в изобразительном образе при помощи масла на холсте. По желанию работы можно показать на выставке. Запись в тг у организатора.

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