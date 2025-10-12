Выбор редакции
Любовь без границ: как отделить себя от партнёра
Маринс Парк Отель, улица Челюскинцев, 106
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 16+
Про событие
Живой подкаст легендарной Александры Яковлевой с практикующим психологом Екатериной Хломовой. О чём лекция? Как построить отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и поддержке, сохраняя при этом свою индивидуальность и свободу? На встрече разберут: — Как не раствориться в отношениях — Как вернуть себе себя — Как осознавать и отстаивать свои границы, сохраняя при этом близость и тепло в отношениях — Как преодолеть страх одиночества Рекомендации перед посещением: 1) Послушать подкаст про зависимые отношения https://podcast.ru/e/8cUfX4Fpm0S 2) Посмотреть фильмы: «Марта» / «Газовый свет» / «Ешь. Молись. Люби.» 3) Почитать: Катя Хломова «Я не могу без тебя» Кто рассказывает? Александра Яковлева. Психолог, автор и ведущая популярного подкаста «Психология с Александрой Яковлевой». Екатерина Хломова. Психолог с двадцатилетним опытом, автор двух книг и воркбука.
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