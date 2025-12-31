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Лучший Новый год

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Ты помнишь свой самый счастливый Новый год? А самый ужасный? Спорим, что самое счастливое новогоднее воспоминание связано с детством. Как говорят психологи — всё родом из детства. Ёлка была зеленее, новогодний огонек веселее, а оливье вкуснее. Взрослым же нужно следовать традициям, а самое главное — быть в этот день по-настоящему счастливым. Сложная задача… Но что, если магия праздника зависит не от привычных ритуалов, а от выбора? Может быть, раз в году стоит вернуться не к традициям, а к себе? И сделать выбор, который будет подходить нам настоящим, а не прошлым.

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