На мастер-классе от художницы и дизайнера Тани Коз сделаешь полупрозрачную наклейку на стекло, которая добавит в комнату ярких красок в первые весенние деньки. В этот раз Таня хочет связать тему мастер-класса с готическими витражными окнами. Мастер-класс предполагает свободу выбора размера, формы и цветов наклейки, а также её назначения: готовое изделие можно будет приклеить на любую ровную поверхность - от зеркала в ванной до ноутбука. В качестве бонуса Таня предлагает поэкспериментировать с сочетанием витражной краски и акрила, а также познакомиться с принципами колористики. Все материалы предоставляются. Регистрация обязательна.