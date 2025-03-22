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Ловец солнца

Центр города
Сити Центр, проспект Ленина, 50, 3 этаж

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе от художницы и дизайнера Тани Коз сделаешь полупрозрачную наклейку на стекло, которая добавит в комнату ярких красок в первые весенние деньки. В этот раз Таня хочет связать тему мастер-класса с готическими витражными окнами. Мастер-класс предполагает свободу выбора размера, формы и цветов наклейки, а также её назначения: готовое изделие можно будет приклеить на любую ровную поверхность - от зеркала в ванной до ноутбука. В качестве бонуса Таня предлагает поэкспериментировать с сочетанием витражной краски и акрила, а также познакомиться с принципами колористики. Все материалы предоставляются. Регистрация обязательна.

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