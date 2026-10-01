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Локальный антифест взрослых людей

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Фестиваль для тех, кому за тридцать. У представителей этого поколения свои интересы и проблемы, новые увлечения и большое желание проводить время среди единомышленников. Вместе с 66.ru Самоцвет собирает идейных спикеров, готовых поговорить на весёлые и важные темы. Известные горожане расскажут, как совмещать ЗОЖ с алкоголем, с чего начать делать настойки, как пережить страх остаться без работы и о многом другом — от привычных забот до новых, порой неожиданных увлечений. Ближе к ночи на втором этаже начнётся вечеринка с хитами, припевы которых знают все.

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