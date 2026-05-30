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Лето с собой: роспись шоппера

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Арт-завтрак/Художественная практика. Начало лета — идеальное время, чтобы обновить свой визуальный стиль. В этот солнечный сезон тебя приглашают на практику по росписи шоппера — верного спутника для прогулок, пикников и легких путешествий. Роспись текстиля — это богатая культура, соединяющая древнее ремесло и современное самовыражение. Используй профессиональные акриловые и текстильные краски, чтобы добавить красок в наступающее лето. Погружение в творческий процесс в художественной мастерской. Работа с качественными материалами, которые сделают твой рисунок стойким и ярким. Уютная атмосфера арт-завтрака, вдохновляющая на памятный день. Шопперы и все художественные материалы предоставляются. Смешные и эстетические референсы будут тебя ждать. Можешь прислать картинку заранее, чтобы тебе подготовили распечатку. Запись в тг организатора.

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