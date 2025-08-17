Лесная фантазия в глине превратится в кое-что совершенно невероятное: хвоя, ветви, грибочки, цветы и ростки — всё пойдёт тебе в помощь. Сделаешь невероятные кружки с мухоморами: будешь делать отпечатки шишек и ветвей, рисовать, лепить и творить. Керамические создания, будь-то кружка, шкатулка, мыльница будут напоминать в осенние вечера о тёплой проснувшейся природе и тебя вот тогда, летом. Все инструменты и материалы предоставляются. После мастер-класса изделия отправятся на два этапа обжига и покрытие глазурями, встреча с готовым изделием через 5 недель. Ведущая: художница Галя Белова