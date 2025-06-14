Прогулка с историком, биоархеологом и автором «Тележеньки с костями» Антоном Кочневым по плейстоценовому парку на озере Шарташ. «Воистину, нет ничего более отвратного, нежели монстры оные, натуре противные, ведьмаками именуемые…» Ой, стоп! Это немного из другой вселенной. Сегодня на монстров уже не охотятся. А охотились ли раньше, на заре становления человечества? И, вообще, кто на кого охотился? Отправишся на прогулку и откроешь для себя настоящий бестиарий — только не с вымышленными чудовищами, а с самыми настоящими, с которыми наши предки долгое время жили бок о бок. Поговоришь о том, как человек поменялся местами с хищником и как из жертвы вдруг обернулся охотником. Узнаешь, на каких животных велась охота и откуда это достоверно известно. Обсудишь, какую роль человек сыграл в вымирании мамонтовой фауны. Гулять и говорить про науку будешь на фоне летних пейзажей озера Шарташ. А ещё поразглядываешь фигуры плейстоценовых животных, потрогаешь настоящие кости и поучишься стрелять из лука. P.S. Бери пледы и плюшки — в конце можно устроить пикник. И не забывай, что мы живёшь на Урале, где погода непредсказуема и может вносить свои коррективы.