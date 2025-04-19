Показ документального фильма «Лебединая песня на английском языке с русскими субтитрами. Путь от мечты до премьеры: Карен Кейн и её «Лебединое озеро» в документальной хронике постановки Национального балета Канады. Всемирно известная балерина Карен Кейн, партнёрша Нуреева и модель Энди Уорхола, танцевала Одетту и Одиллию в разных редакциях, но ей всегда не хватало в этой истории эмоций, что заставили бы зрителей плакать. Завершив балетную карьеру, Карен возглавила Национальный балет Канады и смогла реализовать свою главную мечту – поставить на родной сцене свою редакцию «Лебединого озера». Но путь от мечты к премьере оказался не так прост. Документальный фильм «Лебединая песня» – честная и красиво снятая история о балетном закулисье, о том пути, который проходит труппа за время от зарождения идеи до счастливых поклонов после успешной премьеры.