Показ фильма в рамках летнего архитектурного фестиваля на языке оригинала с русскими субтитрами. Необычный взгляд создателя Сиднейской оперы на архитектуру как на перформанс. Can Lis — дом, который Йорн Утцон построил для семьи на Майорке в 1972 году, после завершения работы над проектом Сиднейской оперы. Своего рода архитектурный эксперимент: переосмысление майоркских традиций, диалог с местным камнем, подчинение ландшафту. Дом, вросший в скалу над морем, где каждый проём направляет взгляд и свет, как режиссёр — камеру. Сегодня Can Lis принадлежит Фонду Утцона — летом здесь живут архитекторы, а семь месяцев в году проходят резиденции Датского художественного совета. Но фильм исследует другое: как это уникальное здание влияет на ощущение времени и пространства. Один день, в котором интервью, архивные фрагменты и хореография складываются в оригинальную архитектурную документацию. Как Утцон проектировал Can Lis — не по чертежам, а через макеты в реальную величину и импровизацию с местными строителями, — так и кино здесь не документирует, а проживает.