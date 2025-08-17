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ЛАФ: «Свет без солнца»

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+
Кино
Фестивали

Про событие

Показ фильма в рамках летнего архитектурного фестиваля на языке оригинала с русскими субтитрами. Необычный взгляд создателя Сиднейской оперы на архитектуру как на перформанс. Can Lis — дом, который Йорн Утцон построил для семьи на Майорке в 1972 году, после завершения работы над проектом Сиднейской оперы. Своего рода архитектурный эксперимент: переосмысление майоркских традиций, диалог с местным камнем, подчинение ландшафту. Дом, вросший в скалу над морем, где каждый проём направляет взгляд и свет, как режиссёр — камеру. Сегодня Can Lis принадлежит Фонду Утцона — летом здесь живут архитекторы, а семь месяцев в году проходят резиденции Датского художественного совета. Но фильм исследует другое: как это уникальное здание влияет на ощущение времени и пространства. Один день, в котором интервью, архивные фрагменты и хореография складываются в оригинальную архитектурную документацию. Как Утцон проектировал Can Lis — не по чертежам, а через макеты в реальную величину и импровизацию с местными строителями, — так и кино здесь не документирует, а проживает.

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