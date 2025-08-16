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ЛАФ: «План Ле Корбюзье: Буэнос-Айрес»

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+
Кино
Фестивали

Про событие

Показ фильма в рамках летнего архитектурного фестиваля на языке оригинала с русскими субтитрами. Урбанистическая утопия в Аргентине, которая так и осталась на чертежах. 1929 год. Ле Корбюзье приезжает в Буэнос-Айрес — город контрастов: роскошные проспекты и трущобы, европейский лоск и латиноамериканский хаос. Город, который станет его одержимостью. Между лекциями о новой архитектуре Ле Корбюзье рисует утопию: его план революции урбан-пространства становится навязчивой идеей, растянувшейся на десятилетия: переговоры с властью, интриги, разочарования и единственный реализованный след — Casa Curutchet, как призрачный намёк на то, что могло бы быть. В этом фильме Ле Корбюзье предстает не просто как «буржуазный архитектор», а как человек, чьи грандиозные идеи оказались слишком смелыми для того времени и места.

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