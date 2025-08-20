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ЛАФ: «Лучший в мире»

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+
Кино
Фестивали

Про событие

Показ фильма в рамках летнего архитектурного фестиваля на языке оригинала с русскими субтитрами. Копенгаген — город-парадокс: как будущее вытесняет прошлое. Документальное размышление о том, что на самом деле значит быть лучшим городом для жизни. Фильм исследует Копенгаген, который из промышленного центра превратился в передовую лабораторию урбанистических экспериментов и стал объектом пристального внимания архитектурного сообщества. За последние 30 лет город пережил стремительную трансформацию. Джентрификация повлекла за собой восьмикратное увеличение цен на недвижимость, а пик урбанизации поставил под вопрос саму идею справедливого города. Режиссёр рассматривает Копенгаген как феномен, подвергая критике капиталистические механизмы развития и действия девелоперов, задаваясь вопросом: когда система начинает разрушать саму себя? Через призму опыта обычных граждан и социальной ответственности архитекторов фильм поднимает вопрос о том, кто и для кого строит город, и почему опыт Копенгагена так важен для современного общества.

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