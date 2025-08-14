Показ фильма в рамках летнего архитектурного фестиваля на языке оригинала с русскими субтитрами. Модернистская драма в документальной оболочке: история знаменитой виллы на французской Ривьере. Дом — это манифест. Особенно если он спроектирован с любовью. В конце 1920-х Эйлин Грей, икона дизайна и архитектуры, строит на Лазурном берегу виллу E.1027 — манифест свободы, чистых линий и женского гения. Дом, названный любовным шифром (E — Eileen, 10 — J, Jean, 2 — B, Badovici, 7 — G, Gray), должен был стать убежищем для неё и её возлюбленного, архитектурного критика Жана Бадовичи. Но вместо этого он превратился в арену для мелкой зависти и большого предательства. Вскоре после завершения строительства виллы Грей и Бадовичи расстались, и дом остался ему. В этот период Ле Корбюзье не раз бывал в гостях у Жана Бадовичи, а в конце 1930-х создал росписи на белоснежных стенах дома, что сама Грей сочла вандализмом. Затем Ле Корбюзье фактически присвоил себе авторство E.1027, позволив архитектурному миру поверить, что вилла — его работа.