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ЛАФ: «Больше чем музей»

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+
Кино
Фестивали

Про событие

Показ фильма в рамках летнего архитектурного фестиваля на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит арт-директор Ельцин Центра Алексей Кукарин. После просмотра пройдёт обсуждение фильма. Главный герой фильма — новый Музей Мунка в Осло, открытый в 2021 году и вызвавший жаркие споры своей нестандартной и амбициозной архитектурой. Сейчас это культурный центр, который превратил берег Осло-фьорда из промышленного порта в точку притяжения горожан и туристов; здание, наполненное шедеврами и пронизанное светом благодаря использованию стекла и переработанного перфорированного алюминия. Авторы проекта архитекторы Хуан Эррерос и Йен Рихтер, скульптор Трейси Эмин, создавшая огромную женскую фигуру, символически изображающую мать Мунка, и все сотрудники от кассиров до директора увлечены общей идеей — создать в столице Норвегии музей будущего, который станет так же трогать сердца людей, как и хранящиеся в нём картины Эдварда Мунка.

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