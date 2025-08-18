Показ фильма в рамках летнего архитектурного фестиваля на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит арт-директор Ельцин Центра Алексей Кукарин. После просмотра пройдёт обсуждение фильма. Главный герой фильма — новый Музей Мунка в Осло, открытый в 2021 году и вызвавший жаркие споры своей нестандартной и амбициозной архитектурой. Сейчас это культурный центр, который превратил берег Осло-фьорда из промышленного порта в точку притяжения горожан и туристов; здание, наполненное шедеврами и пронизанное светом благодаря использованию стекла и переработанного перфорированного алюминия. Авторы проекта архитекторы Хуан Эррерос и Йен Рихтер, скульптор Трейси Эмин, создавшая огромную женскую фигуру, символически изображающую мать Мунка, и все сотрудники от кассиров до директора увлечены общей идеей — создать в столице Норвегии музей будущего, который станет так же трогать сердца людей, как и хранящиеся в нём картины Эдварда Мунка.