Показ фильма в рамках летнего архитектурного фестиваля на языке оригинала с русскими субтитрами. В мире, где формы часто подчинены моде, а материал — прихоти, появляется он: Анджело Манджаротти. Архитектор, дизайнер, скульптор — но ни одна из этих категорий не вмещает гения его личности. Режиссёр Давиде Маффеи исследует фигуру архитектора в контексте итальянской культуры XX века, раскрывая не только его профессиональные достижения, но и человеческие качества — внимание к труду других людей и к материалам, которые в его руках становились предметом почти научного, инженерного интереса. Маффеи собирает Манджаротти по крупицам: архивные кадры, эскизы, интервью с теми, кто знал его близко, и теми, кто просто был очарован его работами. Манджаротти не искал славы, он искал истину в балансе, в хрупкой грани между ремеслом и искусством. В этой ленте Италия вновь становится родиной не только великих мастеров, но и великих идей. Почему этот «одинокий воин» так и не вписался ни в один -изм, оставшись вечным диссидентом итальянского модернизма?