Название лаборатории не случайно отсылает к песне «Наутилуса Помпилиуса»: свердловский рок был не только музыкой, но и поэзией. Илья Кормильцев, Вячеслав Бутусов, Александр Пантыкин, Владимир Шахрин — все они начинали со слов, со строчек, с текста, который потом становился песней. На этой встрече участники напишут хокку, верлибры, белые и рифмованные стихи. Попробуют писать стихи, используя практики из мира театра. Итогом встречи станет твой первый текст. Что ты узнаешь: различия верлибра и белого стиха • взаимосвязь поэзии и инклюзии • чем связаны Пётр Мамонов, Казимир Малевич и Басё • как писать вдвоём или втроём и что объединяет двух незнакомцев • как тексты свердловских рок-музыкантов связаны с поэтической традицией — от Кормильцева до Шахрина Как ты это узнаешь: без перфекционизма и жёстких требований • из теории сразу к практике • через совместное письмо с другими • изучая себя, других и мир вокруг через текст • среди экспонатов выставки «Роковый корпус» — гитар «Урал», пластинок «на костях» и магнитофона «Нота», на который копировали первые альбомы уральского рока. Авторы и лекторы курса: Маша Аникина и Маша Макарова, драматурги, режиссёры образовательной платформы Ельцин Центра.