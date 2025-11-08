Вместе с профессиональным парфюмером и психологом ты создашь свою уникальную парфюмерную композицию объемом 10 ml, «эмоциональный якорь», который поможет в любой момент перенестись в состояние комфорта, безмятежности и готовности к новым свершениям. Также перед созданием аромата психолог Юлия Липунцова поделится работающими техниками заботы о себе в стремительное время и проведет несколько простых и полезных упражнений по эмоциональной саморегуляции. После этого вместе с парфюмером Мариной Санниковой ты познакомишься с натуральными и синтетическими парфюмерными материалами — в палитре будут как привычные и знакомые ноты, так и авангардные запахи, которые точно не оставят равнодушными. Ты выберешь свои «запахи поддержки» и создашь уникальную композицию.