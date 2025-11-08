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Мастер-класс по созданию парфюмерной композиции

Тургенева, 22, 1 подъезд, 2 этаж, 214 офис

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Вместе с профессиональным парфюмером и психологом ты создашь свою уникальную парфюмерную композицию объемом 10 ml, «эмоциональный якорь», который поможет в любой момент перенестись в состояние комфорта, безмятежности и готовности к новым свершениям. Также перед созданием аромата психолог Юлия Липунцова поделится работающими техниками заботы о себе в стремительное время и проведет несколько простых и полезных упражнений по эмоциональной саморегуляции. После этого вместе с парфюмером Мариной Санниковой ты познакомишься с натуральными и синтетическими парфюмерными материалами — в палитре будут как привычные и знакомые ноты, так и авангардные запахи, которые точно не оставят равнодушными. Ты выберешь свои «запахи поддержки» и создашь уникальную композицию.

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