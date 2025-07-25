Вместе с арт-директором Синара Арт, куратором выставки Юлией Борзенковой попробуешь найти ось внутреннего компаса, который вел художников, и поговоришь о том, как их язык звучит сегодня. Проект «Вне системы координат» показывает работы художников второй половины ХХ века. Их творчество рождалось вне правил, но внутри самой острой повестки своего времени. Мы увидим, как искусство становилось способом говорить о личном и общественном, о быте и метафизике, о боли и красоте, об искреннем человеческом опыте, который не укладывается в систему. Ты познакомишься с произведениями Эрика Булатова, Олега Васильева, Игоря Шелковского, Юрия Золотникова, Михаила Рогинского, Оскара Рабина, Ивана Чуйкова, арт-группы «Движение» и других авторов, каждый из которых вёл свой художественный диалог с реальностью. От живописи до кинетических конструкций — выставка объединила художественные миры, свободные от координат, но предельно точные в своих высказываниях. Представленные произведения находятся в коллекции под управлением Фонда поддержки и реализации культурных инициатив Синара.