В рамках кураторской экскурсии посетители познакомятся с интерьерами двусветного зала и уникальными росписями, обнаруженными в ходе ремонта, узнают, как Екатеринбург стал столицей Урала, увидят уникальные фотографии Свердловска 1930-х годов. Некоторые архитектурные проекты, как реализованные, так и не воплотившиеся в жизнь, удастся рассмотреть со всех сторон, благодаря макетам, выполненным по историческим чертежам, а на память о выставке посетители смогут самостоятельно сделать себе открытки. Еще одной особенностью экспозиции является то, что ее можно не только посмотреть, но и понюхать, благодаря индустриальным ароматам, созданным специально для выставки. Вход по билету в музей.