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Кураторская экскурсия по выставке «Эрте. Человек-эпоха»

Синара Центр
Верх-Исетский бульвар, 15/4

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Роман Тыртов, известный миру под псевдонимом Эрте — художник, график, иллюстратор, сценограф, дизайнер, модельер и один из самых ярких представителей эпохи Ар-деко. Его неподдельная любовь к красоте и совершенству нашла отражение в каждом проекте и стала отражением духа межвоенного десятилетия. На экскурсии гости познакомятся с творчеством Эрте и узнают интересные факты из его жизни. Мероприятие проведет куратор выставки «Эрте. Человек-эпоха» Перевозова Анна.

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