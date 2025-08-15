Роман Тыртов, известный миру под псевдонимом Эрте — художник, график, иллюстратор, сценограф, дизайнер, модельер и один из самых ярких представителей эпохи Ар-деко. Его неподдельная любовь к красоте и совершенству нашла отражение в каждом проекте и стала отражением духа межвоенного десятилетия. На экскурсии гости познакомятся с творчеством Эрте и узнают интересные факты из его жизни. Мероприятие проведет куратор выставки «Эрте. Человек-эпоха» Перевозова Анна.