Кураторская экскурсия по выставке «Эрте. Человек-эпоха»
Верх-Исетский бульвар, 15/4
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Роман Тыртов, известный миру под псевдонимом Эрте — художник, график, иллюстратор, сценограф, дизайнер, модельер и один из самых ярких представителей эпохи Ар-деко. Его неподдельная любовь к красоте и совершенству нашла отражение в каждом проекте и стала отражением духа межвоенного десятилетия. На экскурсии гости познакомятся с творчеством Эрте и узнают интересные факты из его жизни. Мероприятие проведет куратор выставки «Эрте. Человек-эпоха» Перевозова Анна.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи