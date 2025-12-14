На лекции узнаешь, как агрессию формирует и регулирует мир вокруг. Планируется полный расколбас по всему культурному и историческому контексту: — Как боги гнева в древних мифах вершили судьбы — Как современные интернет-мемы, транслируют новые формы агрессии — Почему в одних культурах вспыльчивость считают признаком силы, а в других — позором — Как жесты и взгляды могут провоцировать конфликты в межкультурном общении — Отчего сериалы с антигероями так притягательны (привет, Мориарти версии BBC) Вместе исследуешь: — Как медиа — от кино до новостных лент — незаметно меняют наши представления о допустимом гневе — Как онлайн-пространство породило особые языки агрессии (троллинг, хейт, кибербуллинг) — Что стоит за феноменом «культуры отмены» Лекцию проведёт психолог и кпт-терапевт Дарья Гизатулина.