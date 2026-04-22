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Кудесники Гламура

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2800₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Ночное приключение в баре, приправленное мистикой. Премьера на сцене театральной платформы. Начиная с Мастера и Маргариты, с Фауста, да нет, намного раньше, человек отчаявшийся искал помощи у неведомых, потусторонних сил. Или же они сами находили его. Конечно, ведь так замечательно, когда по щелчку или по хлопку джина из лампы, вырастают дворцы и горы золота, лимузины и длинноногие красотки. А может стремления более благородные ведут человека к помощи тайных сил? Но есть ли расплата за эту связь? Последуй в увлекательное ночное приключение за героями спектакля. Увидишь, на что способен человек ради славы и богатства, узнаешь какие мечты таятся в голове простого бармена и посмотришь, насколько опасно связываться с тёмными силами.

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