Кто такой театральный режиссёр и обязательно ли ему верить?
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
К тебе осторожно подкрался театральный бум. Конечно, любить театр можно безусловно, всем сердцем. Но чтобы понимать театр, нужны знания. Театральный режиссер Дмитрий Касимов расскажет, что такое классический и современный театр, какие режиссерские методы существуют, кроме метода Станиславского (его тоже обсудишь), как режиссёр подбирает на роль актёров, как Михаил Чехов перевернул театральную игру и всё ли в успехе спектакля зависит только от режиссера. Встреча пройдет в формате паблик-тока с участием зрителей. Модератор: Анна Васильева
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