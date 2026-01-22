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  1. Екатеринбург
  2. События

Креативность — это навык

Бар Коммуна, улица Розы Люксембург, 34

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+

Про событие

Разберёшься, как работают методы генерации идей и почему они эффективнее, чем ожидание вдохновения. На лекции ты получишь конкретные инструменты, которые используют профессионалы в рекламе, дизайне и бизнесе. Для тебя подготовили работающие схемы и чек-листы. В программе: — Чек-лист для генерации идей по требованию; — Методики поиска неочевидных решений в знакомых ситуациях; — Принципы, которые заменяют традиционный мозговой штурм. Запись через бота в тг.

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