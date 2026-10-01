Художественная практика. То самое чувство, когда кажется, что ты знал человека всю жизнь, хотя встретил его минуту назад. За этой «магией» скрывается сложная архитектура нашего внутреннего мира, где личная зрелость встречается с закономерностью «красной нити». Ты встречаешь людей, с которыми твоё «я» обретает созвучие. И такую связь легко распознать по качеству тишины: с родным человеком не нужно заполнять пространство словами. Его присутствие становится фундаментом покоя и безопасности, где можно позволить себе быть уязвимым. Класс искусств MIRvOIR приглашает на лекцию -дискуссию. Раскроешь тему родства в легендах народов мира. Обсудишь и нарисуешь образ родного человека, исследуя связь между людьми как начало долгого и глубокого пути под названием «мы». Работа будет вестись маслом на холстах. По желанию работы участников станут частью выставки в рамках программы «Путь к близости». Запись в тг.