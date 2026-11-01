Выставка Екатерины и Игоря Пестовых — творческого союза, известного также как арт-группа «Вторчермет». Метод художников основан на глубокой саморефлексии и переосмыслении личного опыта. За плечами Екатерины и Игоря — персональные выставки в Государственном Русском Музее (Санкт-Петербург) и его филиале в Испании, музеях Фаберже и «Эрарта» (Санкт-Петербурге), парке Зарядье (Москва), участие в проектах в России, Германии, Голландии, Испании, Словакии, Финляндии и Франции. Их произведения находятся в музейных и частных коллекциях по всему миру. Выставка представляет собой критическое осмысление эпохи неограниченного потребления через призму парадоксального сочетания изобилия и разочарования. Название проекта отсылает к туристической метафоре вседоступности (All Inclusive), которая в контексте выставки приобретает оттенок тотальной включенности в систему материальных излишеств. Художники арт-группы исследуют феномен «золотого века» потребительского общества — периода кажущегося благополучия, которое оборачивается удушающей избыточностью и скатыванием в примитивизм и архаику. Это эра, где чрезмерность становится нормой, а красота необарокко сосуществует с антиэстетикой трэша. Свободный вход для всех желающих (18+): 26 ноября (четверг) Свободный вход для студентов и пенсионеров (при наличии подтверждающих документов): 3 декабря (четверг) Билеты на входе.