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Космоколлаж

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Коллажный класс, посвященный Дню космонавтики. На мастер классе будешь работать с фотографией и коллажем: — резать; — фрагментировать; — искать новые траектории смысла. Космические образы станут материалом для разговора о себе — о том, как ты видишь свою орбиту, роль и точку во вселенной. За 2 часа создашь несколько работ в разных техниках. В распоряжении — большая личная коллекция винтажных журналов и разнообразные материалы. Ведёт: Паша Норицын — фотограф и коллажист, который поможет найти свой творческий метод и приблизиться к гармонии. Для записи пиши в тг организатору.

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