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Контуры личности

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное

Про событие

Терапевтическая художественная практика. Фиксация внутреннего содержания при помощи графических образов. Стань автором собственного «портрета смыслов». Ты исследуешь дуализм сознания: от хаотичных сплетений абстрактных линий, отражающих динамику мысли, до строгих геометрических структур, символизирующих порядок и логику. Приходи на художественную практику, посвященную исследованию внутреннего пространства. Зафиксируй контуры своего тела при помощи тени и наполните себя информацией. Готовится открытие нового кластера графических технологий в ЕАСИ. Выставка должна стать фундаментом этого пространства. По желанию каждый участник может стать частью экспозиции. Работать будешь акрилом на фанере. Занятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.

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