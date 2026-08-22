Терапевтическая художественная практика. Фиксация внутреннего содержания при помощи графических образов. Стань автором собственного «портрета смыслов». Ты исследуешь дуализм сознания: от хаотичных сплетений абстрактных линий, отражающих динамику мысли, до строгих геометрических структур, символизирующих порядок и логику. Приходи на художественную практику, посвященную исследованию внутреннего пространства. Зафиксируй контуры своего тела при помощи тени и наполните себя информацией. Готовится открытие нового кластера графических технологий в ЕАСИ. Выставка должна стать фундаментом этого пространства. По желанию каждый участник может стать частью экспозиции. Работать будешь акрилом на фанере. Занятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.