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Конструктивизм в музыке

Креативный кластер «Л52»
проспект Ленина, 52

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Как советские композиторы-авангардисты придумывали музыку будущего Лекция и хоровой перформанс. Они хотели создать музыку будущего из шума заводов и ритма машин. Их эксперимент длился всего 10 лет, пока его не объявили «вредительством». Ты узнаешь историю советского музыкального авангарда первой волны и станешь частью хорового перформанса. Ведущие: Вера Есаулкова и Владимир Печетов (молодые музыкальные критики и исследователи из проекта «диалоги-диалоги») — теоретическая лекционно-диалоговая часть. Екатерина Лахтина — оперная и эстрадная певица, педагог, руководитель Академического хора «Л52» — практическая перформативно-хоровая часть. Вход бесплатный, регистрация обязательна.

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