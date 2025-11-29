Как советские композиторы-авангардисты придумывали музыку будущего Лекция и хоровой перформанс. Они хотели создать музыку будущего из шума заводов и ритма машин. Их эксперимент длился всего 10 лет, пока его не объявили «вредительством». Ты узнаешь историю советского музыкального авангарда первой волны и станешь частью хорового перформанса. Ведущие: Вера Есаулкова и Владимир Печетов (молодые музыкальные критики и исследователи из проекта «диалоги-диалоги») — теоретическая лекционно-диалоговая часть. Екатерина Лахтина — оперная и эстрадная певица, педагог, руководитель Академического хора «Л52» — практическая перформативно-хоровая часть. Вход бесплатный, регистрация обязательна.